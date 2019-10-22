В Пярну пять человек отправлены в больницу из Estonia Spa. В бассейн попал хлор

О химическом загрязнении бассейна Pärnu Estonia Spa Центр тревоги был информирован в 15.50, люди почувствовали в воздухе сильный запах хлора.
Руководитель по коммуникации Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сообщил ERR, что ничего более серьезного не произошло, пишет rus.err.ee.
Спасатели эвакуировали находящихся в спа-салоне людей и работают над исправлением ситуации. На месте находятся три машины спасателей, химическая группа, полиция и скорая помощь.
Департамент здоровья рекомендует всем, кто был во вторник в этом бассейне, при появлении постоянного кашля, тошноты и рвоты обратиться в отделение неотложной помощи.
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