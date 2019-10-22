22.10.2019, 18:21

В Пярну пять человек отправлены в больницу из Estonia Spa. В бассейн попал хлор

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rus.delfi.ee
EST 55
В Пярну пять человек отправлены в больницу из Estonia Spa. В бассейн попал хлор
Andres Putting

Сегодня во второй половине дня Спасательный департамент получил в Пярну из отеля Estonia Resort & Spa сообщение, что в воду бассейна попало большое количество хлора. Двое детей и трое взрослых были отправлены в больницу для проверки.

О химическом загрязнении бассейна Pärnu Estonia Spa Центр тревоги был информирован в 15.50, люди почувствовали в воздухе сильный запах хлора.

Руководитель по коммуникации Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сообщил ERR, что ничего более серьезного не произошло, пишет rus.err.ee.

Спасатели эвакуировали находящихся в спа-салоне людей и работают над исправлением ситуации. На месте находятся три машины спасателей, химическая группа, полиция и скорая помощь.

Департамент здоровья рекомендует всем, кто был во вторник в этом бассейне, при появлении постоянного кашля, тошноты и рвоты обратиться в отделение неотложной помощи.

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