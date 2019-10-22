В Пярну пять человек отправлены в больницу из Estonia Spa. В бассейн попал хлор(2)
Сегодня во второй половине дня Спасательный департамент получил в Пярну из отеля Estonia Resort & Spa сообщение, что в воду бассейна попало большое количество хлора. Двое детей и трое взрослых были отправлены в больницу для проверки.
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