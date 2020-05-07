В Пярну пожилой мужчина упал с велосипеда и умер

Вчера в Пярну погиб пожилой велосипедист.
Несчастный случай произошел в среду в 15:02 возле Кяо, 35 в Пярну, где 80-летний мужчина не справился с управление велосипеда и упал.
На место прибыли медики, но, к сожалению, мужчина скончался в машине скорой помощи.
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