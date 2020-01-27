В Пярну подожгли Hummer. Ущерб составил почти 35 000 евро

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Foto on illustreeriv. Foto: JOSHUA LOTT, REUTERS

В субботу на улице Май в Пярну подожгли автомобиль Hummer. Кто это сделал и по какой причине, выяснит следствие.