27.01.2020, 15:47

В Пярну подожгли Hummer. Ущерб составил почти 35 000 евро

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: JOSHUA LOTT, REUTERS

В субботу на улице Май в Пярну подожгли автомобиль Hummer. Кто это сделал и по какой причине, выяснит следствие.

25 января полиция получила сообщение о горящем автомобиле Hummer а улице Май в Пярну. Из-за поджога был причинен ущерб почти в 35 000 евро.

Полиция сообщила, что было заведено уголовное производство.

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