В Пярну подожгли Hummer. Ущерб составил почти 35 000 евро

В субботу на улице Май в Пярну подожгли автомобиль Hummer. Кто это сделал и по какой причине, выяснит следствие.
25 января полиция получила сообщение о горящем автомобиле Hummer а улице Май в Пярну. Из-за поджога был причинен ущерб почти в 35 000 евро.
Полиция сообщила, что было заведено уголовное производство.
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