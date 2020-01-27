В Пярну подожгли Hummer. Ущерб составил почти 35 000 евро

В субботу на улице Май в Пярну подожгли автомобиль Hummer. Кто это сделал и по какой причине, выяснит следствие.
25 января полиция получила сообщение о горящем автомобиле Hummer а улице Май в Пярну. Из-за поджога был причинен ущерб почти в 35 000 евро.
Полиция сообщила, что было заведено уголовное производство.
Студент обесчестил сотню жертв с помощью наркотика
Как в романе Кинга: чем грозит китайский коронавирус Петербургу
Смертельный вирус пришел в Россию: подробности ЧП
Носитель коронавируса заражает им даже в инкубационный период?