В Пярну нашли застреленную собаку. Полиция просит помощи в поисках стрелка

13 сентября Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Васкряэма в Пярну нашли в лесу труп пропавшей пару дней назад собаки, на котором обнаружили огнестрельную рану. Полиция начала по факту случившегося уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о жестоком обращении с животным.
Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит помощи у всех, кто стал очевидцем происшествия или располагает информацией о нем. Со следователем Пярнуского отделения полиции можно связаться по телефону 5343 5613 или по электронному адресу kersti.reilent@politsei.ee.
Малыша на свадьбе убило каменным столом
Кровь стынет: Случилось страшное на Крымском мосту
Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Самарская область вошла в топ-10 опасных COVID-регионов недели