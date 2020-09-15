В Пярну нашли застреленную собаку. Полиция просит помощи в поисках стрелка

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит помощи у всех, кто стал очевидцем происшествия или располагает информацией о нем. Со следователем Пярнуского отделения полиции можно связаться по телефону 5343 5613 или по электронному адресу kersti.reilent@politsei.ee.

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