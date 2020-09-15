15.09.2020, 16:15

В Пярну нашли застреленную собаку. Полиция просит помощи в поисках стрелка

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EST 54
Jahis ainult naised 2015 Põltsamaa jahiseltsi maadel
Jahis ainult naised 2015 Põltsamaa jahiseltsi maadelFoto: Bianca Mikovitš, Maaleht

13 сентября Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Васкряэма в Пярну нашли в лесу труп пропавшей пару дней назад собаки, на котором обнаружили огнестрельную рану. Полиция начала по факту случившегося уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о жестоком обращении с животным.

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит помощи у всех, кто стал очевидцем происшествия или располагает информацией о нем. Со следователем Пярнуского отделения полиции можно связаться по телефону 5343 5613 или по электронному адресу kersti.reilent@politsei.ee.

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