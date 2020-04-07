07.04.2020, 08:25
В Пярну мужчина на внедорожнике класса люкс вылетел в кювет и оказался в больнице
Вчера вечером в 21:50 произошла авария на 7 км шоссе Кихельпа-Лепасена в Пярну, где 28-летний мужчина на легковом автомобиле Audi Q7 вылетел с дороги вправо и врезался в древесину, сложенную на обочине.
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