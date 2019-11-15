15.11.2019, 12:55

В Пярну двое мужчин в масках напали на водителя, который привез в магазин товар

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MASKIGA MEES
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Сегодня в 7.30 утра Центр тревоги получил сообщение о том, что в Пярну двое мужчин напали на 67-летнего мужчину, который во дворе магазина занимался разгрузкой товара.

По словам ведущего следователя Пярнуского отделения полиции Леннарта Пулка, мужчины были одеты в темную одежду и носили маски.

”К частью, ему удалось оказать сопротивление и мужчины убежали. Потерпевший сообщил о случившемся продавцу магазина, которая позвонила в Центр тревоги”, — сообщил следователь.

По имеющейся информации, нападавшие ничего не требовали и ничего не забрали. Полиция занимается сбором информации и проверяет различные версии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об ограбления. Обстоятельства выясняются.

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