В Пярну двое мужчин в масках напали на водителя, который привез в магазин товар

По словам ведущего следователя Пярнуского отделения полиции Леннарта Пулка, мужчины были одеты в темную одежду и носили маски.

”К частью, ему удалось оказать сопротивление и мужчины убежали. Потерпевший сообщил о случившемся продавцу магазина, которая позвонила в Центр тревоги”, — сообщил следователь.

По имеющейся информации, нападавшие ничего не требовали и ничего не забрали. Полиция занимается сбором информации и проверяет различные версии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об ограбления. Обстоятельства выясняются.