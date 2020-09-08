08.09.2020, 07:30

В Пярну BMW сбил женщину на электросамокате

 (1)
EST
Bird
Foto on illustratiivne.Foto: Priit Simson

В центре Пярну женщина на электросамокате попала под машину.

ДТП произошло в понедельник в 16:10 на перекрестке улиц Пикк и Пюхавайму, где управлявшая автомобилем BMW 530XD 23-летняя женщина, по первоначальным данным, наехала на пешеходном переходе на 41-летнюю женщину, которая вела электросамокат рядом и пересекала проезжую часть пешком.

Пешехода доставили в Пярнускую больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

Читайте также: