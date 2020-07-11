11.07.2020, 09:02

В Пярну 77-летняя женщина въехала в грузовик


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Veokid linnas.
Фото иллюстративноеFoto: Siim Lõvi

10 июля в Пярну на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Парги произошла авария.

Как сообщается в полицейской хронике, ДТП произошло в 12:50. 77-летняя женщина на машине Hyundai Getz въехала в грузовик Volvo FH, который ехал по главной дороге. За рулем грузовой машины находился 70-летний мужчина.

Водителя Hyundai доставили в больницу.

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