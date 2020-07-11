В Пярну 77-летняя женщина въехала в грузовик

10 июля в Пярну на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Парги произошла авария.
Как сообщается в полицейской хронике, ДТП произошло в 12:50. 77-летняя женщина на машине Hyundai Getz въехала в грузовик Volvo FH, который ехал по главной дороге. За рулем грузовой машины находился 70-летний мужчина.
Водителя Hyundai доставили в больницу.
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