В праздники за различные нарушения из Эстонии были высланы четверо украинцев и трое молдаван

24 декабря было сделано предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1980-го года рождения. Мужчина совершил 23 декабря кражу, к тому же он и раньше попадался на правонарушениях. Действие его визы прекращено досрочно, на украинца наложен запрет на въезд в Эстонию сроком на пять лет.

Та же история и в те же самые дни произошла с гражданкой Украины (1987): 23 декабря она попыталась совершить кражу из продуктового магазина, а на следующий день получила предписание покинуть страну с запретом на въезд на два года.

25 декабря гражданин Украины (1982) в нетрезвом состоянии был пойман за рулем автомобиля. В ходе разбирательства выяснилось, что он незаконно находится в Эстонии и Шенгенском визовом пространстве в течение 90 дней. В тот же день он получил предписание покинуть страну с трехлетним запретом на въезд.

25 декабря попытку воровства из продуктового магазина совершила и гражданка республики Молдова (1999). Ее D-виза признана недействующей. Запрет на въезд в Эстонию составил 6 месяцев.

Еще один гражданин Молдовы (2000) 26 декабря попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде, причем степень опьянения предполагала уголовную ответственность. К тому же мужчина уже 53 дня пребывал в Эстонии без законного основания. Молдаванину выписали предписание покинуть Эстонию с запретом на въезд на три года. Строгие меры были предприняты и в отношении находившегося в салоне этого автомобиля еще одного гражданина Молдовы (2002), который отказался сотрудничать с полицией. Действие его визы было досрочно прекращено, а запрет на въезд в Эстонию составил шесть месяцев.

27 декабря было возбуждено дело в отношении гражданина Украины (1993), у автомобиля которого отсутствовала действующая страховка. Также выяснилось, что мужчина незаконно работал таксистом, у него отсутствовала рабочая виза. Мужчина получил предписание покинуть Эстонию с запретом на въезд на полгода.