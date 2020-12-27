В пожаре в жилом доме погиб человек. Его личность выясняет полиция

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что открытым огнем горел одноэтажный деревянный дом, его крыша уже обрушилась. Немедленно были начаты работы по тушению.

Спасателям поступила информация о том, что в доме могла находится 49-летняя женщина, которую в ходе работ по тушению пожарные пытались найти.

В 19.05 в сгоревшем доме обнаружили труп, идентификацией которого будет заниматься полиция.

Причина пожара выясняется.

В текущем году в Эстонии в пожарах погибли 35 человек. За 2019 год в огне погибли 43 человека.