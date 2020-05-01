В пожаре в многоквартирном доме в Таллинне погиб мужчина
Сегодня ночью в многоквартирном доме в столичном районе Кристийне произошел пожар, в результате которого погиб мужчина средних лет. Двух человек — пожилых мужчину и женщину — удалось спасти.
Сегодня ночью в многоквартирном доме в столичном районе Кристийне произошел пожар, в результате которого погиб мужчина средних лет. Двух человек — пожилых мужчину и женщину — удалось спасти.
Сегодня ночью, в 04:37, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Кирси в районе Кристийне из окна расположенного на третьем этаже девятиэтажного дома виднеются языки пламени. Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире пожилую женщину и мужчину и вывели их наружу. Они были доставлены в больницу.
Возгорание началось в одной из комнат, в которой спасатели нашли тело мужчины средних лет.
На ликвидацию возгорания ушло полчаса.
В квартире был обнаружен и дымовой датчик, но он не сработал, поскольку находился слишком далеко от горевшего помещения.
Спасатели напоминают, что лучше всего устанавливать несколько дымовых датчиков.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
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