В пожаре в многоквартирном доме в Таллинне погиб мужчина

Сегодня ночью, в 04:37, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Кирси в районе Кристийне из окна расположенного на третьем этаже девятиэтажного дома виднеются языки пламени. Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире пожилую женщину и мужчину и вывели их наружу. Они были доставлены в больницу.

Возгорание началось в одной из комнат, в которой спасатели нашли тело мужчины средних лет.

На ликвидацию возгорания ушло полчаса.

В квартире был обнаружен и дымовой датчик, но он не сработал, поскольку находился слишком далеко от горевшего помещения.

Спасатели напоминают, что лучше всего устанавливать несколько дымовых датчиков.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

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