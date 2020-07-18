В пожаре в деревне Аравете погиб мужчина

Сегодня в 11:47 центр тревоги получил сообщение о пожаре в деревне Аравете. По словам звонившего, из окна двухэтажного частного дома шел черный дым, а в доме мог находиться человек.

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению возгорания и поискам челвека. В 12:09 они нашли в доме постравшего и передали его медиками. К сожалению, его жизнь спасти не удалось.

Пожар был потушен 13:43. По имеющимся данным, в здании сработал дымовой датчик. Почему мужчина его не слышал, пока неясно.