В пожаре погиб 54-летний мужчина

О пожаре в двухэтажном деревянном доме стало известно в 22.44, когда огонь уже стал вырываться из окон.

Пожарные по прибытии не имели возможность сразу же войти в дом. Когда они смогли это сделать, то обнаружили под обгоревшими руинами потолка тело погибшего 54-летнего мужчины.

Работы по тушению продолжались до самого утра. Причины пожара выясняются.

В Эстонии в этом году в пожарах погибли четыре человека. В Южной Эстонии это была первая жертва огня.