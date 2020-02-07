07.02.2020, 13:40

В пожаре погиб 54-летний мужчина


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Pärnumaal Sindis põles öösel reka
Pärnumaal Sindis põles öösel rekaFoto: Lauri Lankots

В четверг вечером в полицию поступила информация о том, что в пожаре на улице Тамме в Антсла погиб мужчина.

О пожаре в двухэтажном деревянном доме стало известно в 22.44, когда огонь уже стал вырываться из окон.

Пожарные по прибытии не имели возможность сразу же войти в дом. Когда они смогли это сделать, то обнаружили под обгоревшими руинами потолка тело погибшего 54-летнего мужчины.

Работы по тушению продолжались до самого утра. Причины пожара выясняются.

В Эстонии в этом году в пожарах погибли четыре человека. В Южной Эстонии это была первая жертва огня.

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