В последнее время число зарегистрированных мошенничеств заметно снизилось

Потенциальной покупательнице это показалось это слишком подозрительно и из-за цены щенка, и из-за того, что продавец бы анонимным. Полиция выяснила, что присланные покупательнице фотографии щенков были фотографиями, скачанными "продавцом" из интернета. Скорее всего, эти щенки выдуманы с целью обмануть доверчивых людей, к счастью, в данном случае это не удалось.

Ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Маарья Курессон призывает людей сохранять при покупках в интернете бдительность. „Такие анонимные мошенничества по интернету достаточно широко распространены. Когда что-то предлагается по сильно заниженной цене, надо задуматься о том, существует ли товар на самом деле и стоит ли доверять этому продавцу. Если возникает подозрение, что это может быть мошенничество, просим сообщать о таких предложениях полиции", - сказала Маарья Курессон.

Курессон добавила, что рада видеть, что число зарегистрированных мошенничеств заметно снизилось. „Со времени установления чрезвычайного положения в Идаской префектуре было зарегистрировано десять сообщений о мошенничестве, тогда как за тот же период прошлого года было сто таких преступлений, - рассказала комиссар полиции. Мошенники никуда не исчезли и до сих пор активно ищут новых жертв, но люди стали намного осторожнее и лучше распознают возможные опасности в интернете. Благодарим представителей СМИ, которые помогают предупреждать людей о мошенничествах".

Чтобы не лишиться своих денег:

☑️Не переводите деньги до того, как проверите информацию о предприятии или продавце и убедитесь, что предлагаемый товар имеется в наличии.

☑️ Если какое-то предложение кажется слишком хорошим, например, что-то ценное отдают даром или по сильно заниженной цене, скорее всего это мошенничество.

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