В порту Палдиски изъяли свыше 3 млн контрабандных сигарет

По словам руководителя таможенного отдела НТД Ээрика Хельдна, грузовик с прицепом, на котором были установлены литовские регистрационные номера, прибыл из Латвии в Эстонию и в этот же день ехал на паром, направляющийся в Швецию. Чиновники НТД в порту Палдиски сделали рентген груза грузовика, и выяснилось, что в его прицепе находится контрабанда.

Таможня осуществила полный осмотр грузовика, в ходе которого было найдено 3 160 000 сигарет Winston, не маркированных акцизными марками. ”Если бы эта партия сигарет попала на контрабандный рынок Эстонии, то государство не получило бы только акцизных налогов на сумму 438 134 евро. Также ранее обнаруженные миллионные партии контрабандных сигарет показывают, что через Эстонию пытаются провести сигареты в Скандинавию и в Западную Европу, а поэтому грузы, движущиеся через порт Палдиски, находятся под нашим повышенным вниманием”, — добавил Хельдна.

Ээрик Хельдна подчеркнул, что обязанностью таможни является защищать как общество, так и экономику, а также эта обязанность не ограничивается в едином Европейском таможенном пространстве только Эстонией. ”Борьба с перевозкой контрабанды является важной мерой по обеспечению безопасности для всех нас. Таможня является неотъемлемой частью многоспектровой государственной обороны, и выполнение этой задачи результативно может обеспечиваться только посредством эффективного анализа рисков и умелого сотрудничества. Каждое действие оставляет след, и угрозы, связанные с контрабандой, предотвращаются независимо от обычной или чрезвычайной ситуации.”

Материалы по данному случаю переданы в следственный отдел НТД и начато уголовное производство, которое ведёт Пыхьяская окружная прокуратура. В интересах следствия невозможно более подробно прокомментировать дело.