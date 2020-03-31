В порту Леннусадам загорелось исследовательское судно Морского музея

Причина пожара и размер ущерба выясняются. Никто не пострадал.

Из-за инцидента меняются планы Морского музея по морской археологии. На них также повлияло сокращение ресурсов в связи с закрытием музея на время режима ЧС.

Морской музей получил исследовательское судно в ноябре прошлого года бесплатно от Министерства обороны.