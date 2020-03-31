31.03.2020, 18:45
В порту Леннусадам загорелось исследовательское судно Морского музея
Морской музей сообщил, что рано утром в понедельник произошел пожар на исследовательском судне Lood, находившимся на ремонте в порту Леннусадам.
Морской музей сообщил, что рано утром в понедельник произошел пожар на исследовательском судне Lood, находившимся на ремонте в порту Леннусадам.
Причина пожара и размер ущерба выясняются. Никто не пострадал.
Из-за инцидента меняются планы Морского музея по морской археологии. На них также повлияло сокращение ресурсов в связи с закрытием музея на время режима ЧС.
Морской музей получил исследовательское судно в ноябре прошлого года бесплатно от Министерства обороны.
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