В понедельник суд вынесет приговор Пеэтеру Хельме, обвиняемому в совращении ребенка

По оценке прокуратуры, вина Хельме в попытке подстрекательства ребенка к сексуальным действиям доказана и его следует приговорить к одному и шести месяцам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Адвокат обвиняемого настаивает на оправдании своего подзащитного.

В ходе судебного следствия Пеэтер Хельме не признал вины в сексуальном совращении ребенка, поскольку был убежден, что беседует в интернет-чате с совершеннолетним человеком.

Согласно обвинению, с 8 по 10 октября 2019 года Хельме через интернет пытался совратить 12-летнюю девочку, отправляя ей в соцсетях личные сообщения сексуального характера. Однако фактически вместо ребенка с Хельме общался полицейский агент.

Подробнее о данном деле читайте здесь.

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