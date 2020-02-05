В помещениях владельца ПБК прошли обыски. Фирму подозревают в нарушении санкций Евросоюза

Правоохранительные органы Латвии расследуют нарушение международной санкции Евросоюза. У Эстонии попросили помощи в связи с процессуальными действиями в Эстонии.
Обыски провели как в Таллинне, так и в Риге.
Обыск также прошел в помещениях BMA в Риге. Совладелец и председатель правления BMA Олег Солодов является подозреваемым.
По данным Firmas.lv, латвийскому подданному Солодову принадлежат 50% долей капитала компании, а остальные 50% — россиянину Алексею Плясунову.
Солодов является председателем правления BMA с ее основания в 2007 году, Плясунов является членом правления.
Во вторник КаПо провела запрошенные в рамках просьбы о правовой помощи процессуальные действия и передаст необходимую в уголовном делопроизводстве информацию правоохранительным органам Латвии. Процессуальные действия касаются коммерческой деятельности, их не осуществляют в отношении медиа-деятельности или ее содержания.
Процессуальные действия провели в ходе уголовного делопроизводства, которое было начато 19 декабря 2019 года. Уголовное делопроизводство начали из-за нарушения введенных Евросоюзом санкций.
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