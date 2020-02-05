05.02.2020, 10:21

В помещениях владельца ПБК прошли обыски. Фирму подозревают в нарушении санкций Евросоюза

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В помещениях владельца ПБК прошли обыски. Фирму подозревают в нарушении санкций Евросоюза
Reuters

Госпрокуратура и КаПо в рамках просьбы о правовой помощи помогли латвийским коллегам, которые подозревают владельца телеканала ПБК и рекламного партнера Postimees Grupp — фирму Baltic Media Alliance (BMA) — в нарушении международных санкций.

Правоохранительные органы Латвии расследуют нарушение международной санкции Евросоюза. У Эстонии попросили помощи в связи с процессуальными действиями в Эстонии.

Обыски провели как в Таллинне, так и в Риге.

Обыск также прошел в помещениях BMA в Риге. Совладелец и председатель правления BMA Олег Солодов является подозреваемым.

По данным Firmas.lv, латвийскому подданному Солодову принадлежат 50% долей капитала компании, а остальные 50% — россиянину Алексею Плясунову.

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Солодов является председателем правления BMA с ее основания в 2007 году, Плясунов является членом правления.

Во вторник КаПо провела запрошенные в рамках просьбы о правовой помощи процессуальные действия и передаст необходимую в уголовном делопроизводстве информацию правоохранительным органам Латвии. Процессуальные действия касаются коммерческой деятельности, их не осуществляют в отношении медиа-деятельности или ее содержания.

Процессуальные действия провели в ходе уголовного делопроизводства, которое было начато 19 декабря 2019 года. Уголовное делопроизводство начали из-за нарушения введенных Евросоюзом санкций.

Днем было произведено несколько обысков на объектах, связанных с подозреваемыми лицами, в Риге и ее окрестностях, а также в Таллинне. Было изъято большое количество документов и носителей данных. Полученная информация дала основание для подозрений, что группа лиц по предварительному сговору дала доступ к большому объему финансовых и хозяйственных ресурсов человеку, против которого направлены санкции Евросоюза за действия против территориальной целостности, суверенности и независимости Украины.

В данный момент в статусе подозреваемых находятся два человека. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Против еще нескольких человек начат уголовный процесс.

За нарушение санкций может грозить до восьми лет тюремного заключения.

Руководитель отдела маркетинга Baltic Media Alliance Синдия Фриденберга пояснила, что холдинг воздерживается от комментариев по поводу возможных обысков со стороны Службы госбезопасности Латвии. "Можем подтвердить, что BMA во всех случаях сотрудничает с государственными и другими ведомствами, если получены соответствующие запросы на информацию", — ответила она.

Госпрокуратура Эстонии сказала, что предоставляющее международную правовую помощь государство не может делиться детальной информацией о делопроизводстве, поскольку предоставляющий помощь не имеет права самостоятельно комментировать делопроизводство.

Как отмечает LETA, в Baltic Media Alliance входят "Первый Балтийский канал", "Первый Балтийский музыкальный канал", рекламное агентство Baltijas mediju reklāma, а также Ren TV Baltic, печатные издания "МК-Латвия", "МК-Эстония" и другие фирмы.

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