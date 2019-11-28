28.11.2019, 20:50

В полицию сообщили об обнаружении фальшивой купюры и монет

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EST 9
Rait Roosvee.Uus 10.eurone rahatäht.
Uus 10.eurone rahatäht.Foto: Vallo Kruuser

В среду полиция получила два сообщения о фальшивых деньгах.

В первом случае обнаружили купюру достоинством 10 евро с признаками подделки, а во втором — три монеты достоинством 2 евро с признаками подделки.

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