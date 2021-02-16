В подъезде дома в Ласнамяэ напали на мужчину

До сих пор не установленное лицо напало в подъезде многоквартирного дома на улице Пунане на 24-летнего мужчину, причинив ему боль и нанеся телесные повреждения.

В этот же день в полицию сообщили о семейном конфликте в квартире на улице Катлери, в ходе которого 73-летний мужчина напал на 72-летнюю женщину, причинив ей боль и нанеся телесные повреждения. Полицейские задержали мужчину.

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