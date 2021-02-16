В подъезде дома в Ласнамяэ напали на мужчину

В понедельник, 15 февраля, в полицию сообщили о происшествии в Ласнамяэ.
До сих пор не установленное лицо напало в подъезде многоквартирного дома на улице Пунане на 24-летнего мужчину, причинив ему боль и нанеся телесные повреждения.
В этот же день в полицию сообщили о семейном конфликте в квартире на улице Катлери, в ходе которого 73-летний мужчина напал на 72-летнюю женщину, причинив ей боль и нанеся телесные повреждения. Полицейские задержали мужчину.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Стрим Хаус – масштабный проект Бустера. Что это вообще такое?
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
Андрей Аршавин раскрыл всю подноготную отношений с Барановской
Как открыть автомобиль за 30 секунд без ключа?