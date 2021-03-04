В Питере задержали банду автоугонщиков. Предполагаемый организатор — уроженец Эстонии

Как сообщили ”Фонтанке” 4 марта в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска при содействии Следственного комитета пресекли деятельность организованной группы автоугонщиков.

По версии полиции, злоумышленники занимались хищениями автомобилей корейского производства марок KIA и Hyundai на территории Петербурга и Ленобласти, изменяли их идентификационные обозначения с целью дальнейшей легализации и сбыта на территории соседней республики. Сотрудникам полиции удалось проследить всю цепочку от непосредственно угона до передвижения авто за границу и установить 11 участников организованной группы.

В итоге 3 марта в Петербурге, Гатчине и Кингисеппе задержаны четверо мужчин — активных участников данной группы. Среди них: предполагаемый организатор — 57-летний ранее судимый уроженец Эстонии, двое непосредственных исполнителей угонов, перегонявших автомобили в место ”отстоя” в специально арендованных гаражах в посёлке Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти, а также 31-летний автомобильный электрик, участвовавший в кражах.

Установлены еще семь соучастников, которые занимались обеспечением хранения похищенного автотранспорта, перебивкой номеров и агрегатов, перегоном автомобилей в соседнее государство, поиском в похищенных автомобилях маячков GPS, подготовкой поддельных документов на автомобили и так далее. В ближайшее время их планируют привлечь в качестве подозреваемых.

Пока установлена причастность злоумышленников к шести фактам краж автомобилей в Московском и Выборгском районах Петербурга, а также в Тосненском районе Ленобласти. Преступления совершались в период с ноября 2020 года по январь 2021-го. Одна из машин была похищена прямо с парковки аэропорта Пулково.

По всем шести фактам кражи автомобилей возбуждены уголовные дела. Четверо подозреваемых задержаны, решается вопрос об их аресте.

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