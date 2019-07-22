В Пирита собака сорвалась с поводка и напала на женщину: полиция ищет хозяев животного(7)
Вечером 17 июля в начале Мяхе теэ лабрадор-ретривер, сорвавшийся с поводка, напал на проходившую мимо женщину.
Вечером 17 июля в начале Мяхе теэ лабрадор-ретривер, сорвавшийся с поводка, напал на проходившую мимо женщину.
По сообщению полиции, с собакой гуляли мужчина из женщина в возрасте чуть за 30. Они говорили на русском языке. У женщины были темные прямые волосы до плеч, рост около 175 см. Мужчина был примерно такого же роста, волосы также темные. И мужчина, и женщина курили, а мужчина на протяжении всего нападения разговаривал по мобильному телефону.
Собака напала на женщину дважды, так как хозяева не смогли совладать с животным. Поскольку собака может напасть еще на кого-нибудь, полиция разыскивает ее владельцев. Если вы их знаете или стали свидетелем инцидента, то можете сообщить по номеру 53007449.
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