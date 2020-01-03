03.01.2020, 07:10
В Пирита пожилой мужчина совершил аварию: два человека в больнице
Вчера в 15:25 на перекрестке Пярнамяэ и Клоостриметса теэ 80-летний водитель совершил аварию.
Вчера в 15:25 на перекрестке Пярнамяэ и Клоостриметса теэ 80-летний водитель совершил аварию.
По имеющимся данным, на легковом автомобиле Jeep Grand Cherokee он проигнорировал свое обязательство уступить дорогу и врезался в легковой автомобиль Subaru Forester, которым управлял 33-летний мужчина.
Водители серьезно но пострадали, но в больницу пришлось доставить 31-летнюю пассажирку Subaru и 71-летнюю пассажирку Jeep.
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