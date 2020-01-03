В Пирита пожилой мужчина совершил аварию: два человека в больнице

По имеющимся данным, на легковом автомобиле Jeep Grand Cherokee он проигнорировал свое обязательство уступить дорогу и врезался в легковой автомобиль Subaru Forester, которым управлял 33-летний мужчина.

Водители серьезно но пострадали, но в больницу пришлось доставить 31-летнюю пассажирку Subaru и 71-летнюю пассажирку Jeep.