В Пирита автомобиль сбил на пешеходном переходе человека

Авария произошла в 11:30 возле Пярнамяэ теэ 36/1, где 27-летняя женщина на легковом автомобиле Lexus CT200H наехала на 30-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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