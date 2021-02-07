В Пирита автомобиль сбил на пешеходном переходе человека

Вчера в Пирита на пешеходном переходе под автомобиль попал молодой мужчина.
Авария произошла в 11:30 возле Пярнамяэ теэ 36/1, где 27-летняя женщина на легковом автомобиле Lexus CT200H наехала на 30-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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