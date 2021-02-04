В Пирита 16-летняя девушка попала на пешеходном переходе под машину

Авария произошла вчера в 07:33 у автобусной остановке Lillepaviljoni на Пирита теэ, где 39-летняя женщина на легковом автомобиле Mini Cooper сбила 16-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Какой свет горел для пешехода и для автомобиля, выясняется.

Также вчера на пешеходом переходе сбили четырехлетнюю девочку.

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