04.02.2021, 08:00
В Пирита 16-летняя девушка попала на пешеходном переходе под машину
Вчера утром в Таллинне на пешеходном переходе сбили девочку-подростка.
Вчера утром в Таллинне на пешеходном переходе сбили девочку-подростка.
Авария произошла вчера в 07:33 у автобусной остановке Lillepaviljoni на Пирита теэ, где 39-летняя женщина на легковом автомобиле Mini Cooper сбила 16-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу.
Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Какой свет горел для пешехода и для автомобиля, выясняется.
Также вчера на пешеходом переходе сбили четырехлетнюю девочку.
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