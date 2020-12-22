В Петербурге бизнес-леди обвиняют в контрабанде в Эстонию стратегических ресурсов на миллиард рублей

Как стало известно изданию ”Фонтанка.ру”, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка два в середине декабря задержали 38-летнюю предпринимательницу и ее 34-летнего помощника. Обоим вменяют контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

Так обозначили 51 тысячу тонн топочного мазута, содержание серы в котором составляет более 0,1 %. Стоимость топлива, которое принято считать самым грязным и дешёвым, оценивают не менее чем в 1,1 млрд рублей. Оно уходило в Эстонию морем с мая по июль прошлого года. При этом с декларациями отправители слукавили и вместо стратегически важного ресурса указали код ”Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы”.

Компания, от имени которой переправляли товар, занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. За прошлый год ее чистая прибыль превысила 236 млн рублей. Задержанная петербурженка является совладельцем и занимает пост гендиректора. Ее и помощника допросили в качестве подозреваемых и отправили в изолятор временного содержания.