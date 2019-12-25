25.12.2019, 08:39
В первый день Рождества полиция задержала более 20 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом.
Космонавт РФ раскрыл правду о главной угрозе для человечества!
Известна причина, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу
Решена судьба историка-расчленителя
Мужчину избили в полицейском участке из-за фамилии