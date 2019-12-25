25.12.2019, 08:39
В первый день Рождества полиция задержала более 20 водителей в нетрезвом состоянии(1)
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом.
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