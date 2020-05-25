В Пельгуранна беспечный хозяин выпустил побегать лошадей: травму получил 9-летний мальчик

"Из-за резвившихся лошадей упал 9-летний мальчик, который получил легкие повреждения и которого затем осмотрела бригада скорой помощи", — сообщил Delfi пресс-секретарь полиции. Полицейский экипаж на место не выезжал.

Как пояснили в полиции, владелец лошадей находился рядом с местом происшествия, лошадей удалось довольно быстро усмирить. Личность владельца пока не установлена.

"Информация направлена в Муниципальную полицию, в чьей компетенции находится надзор за содержанием животных в Таллинне", — сообщила полиция о дальшейших перспективах дела.

Однако в МуПо сказали, что данный случай в производство брать не будут. "В нашей компетенции из домашних животных только собаки-кошки", — отметил пресс-секретарь МуПо.

Так что в настоящий момент ситуация с расследованием данного случая неясная.