09.12.2019, 16:37

В Палдиски ограбили мужчину, пострадавшего пришлось везти в больницу


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В субботу, 7 декабря, полиции сообщили о произошедшем в Палдиски нападении на 30-летнего мужчину.

Преступники ограбили мужчину, забрав у него деньги и телефон. Затем они приказали ему принести им еще денег.

Пострадавшего в результате ограбления мужчину доставили в больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело, в ходе которого уточнят все обстоятельства случившегося.

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