В Палдиски ограбили мужчину, пострадавшего пришлось везти в больницу

Преступники ограбили мужчину, забрав у него деньги и телефон. Затем они приказали ему принести им еще денег.

Пострадавшего в результате ограбления мужчину доставили в больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело, в ходе которого уточнят все обстоятельства случившегося.