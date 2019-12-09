В Палдиски ограбили мужчину, пострадавшего пришлось везти в больницу

В субботу, 7 декабря, полиции сообщили о произошедшем в Палдиски нападении на 30-летнего мужчину.
Преступники ограбили мужчину, забрав у него деньги и телефон. Затем они приказали ему принести им еще денег.
Пострадавшего в результате ограбления мужчину доставили в больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело, в ходе которого уточнят все обстоятельства случившегося.
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