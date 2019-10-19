В Палдиски мужчина попал под поезд и умер от полученных травм

Утром в Палдиски попавший под поезд Elron мужчина сразу скончался от полученных травм.
По сообщению Департамента полиции и погранохраны, произошедший в 7:39 несчастный случай на некоторое время остановил движение поездов.
Нормальное движение поездов к настоящему моменту восстановлено.
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