В Пайде пьяный мужчина до смерти избил пожилую женщину
Вчера вечером полиция задержала в Пайде 41-летнего мужчину с признаками опьянения. Его подозревают в нанесении своей 88-летней знакомой телесных повреждений, которые привели к ее смерти.
Вчера вечером полиция задержала в Пайде 41-летнего мужчину с признаками опьянения. Его подозревают в нанесении своей 88-летней знакомой телесных повреждений, которые привели к ее смерти.
Вчера в 18:45 полиция получила сообщение о том, что на улице Пярну в Пайде ударили женщину и у нее отсутствуют признаки жизни. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в квартире тело 88-летней женщины с признаками насилия.
По предварительным данным, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил 88-летнюю женщину, нанеся ей не совместимые с жизнью увечья.
С места происшествия мужчина скрылся, но через несколько минут его задержала полиция и предъявила ему подозрение.
Обстоятельства случившегося выясняются.
”К сожалению, употребление алкоголя — это та причина, по которой люди легко выходят из себя и используют для разрешения конфликта физическую силу”, — отметил руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу.
Поскольку подозреваемый и ранее наказывался в уголовном порядке за применение насилия, завтра прокуратура намерена ходатайствовать о его заключении под стражу.
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