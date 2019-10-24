В Пайде избита до смерти 88-летняя женщина. Подозреваемый задержан

Вчера в 18:45 полиция получила сообщение о том, что на улице Пярну в Пайде ударили женщину и у нее отсутствуют признаки жизни. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в квартире тело 88-летней женщины с признаками насилия.

По предварительным данным, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил 88-летнюю женщину, нанеся ей не совместимые с жизнью увечья.

С места происшествия мужчина скрылся, но через несколько минут его задержала полиция и предъявила ему подозрение.

Обстоятельства случившегося выясняются.

”К сожалению, употребление алкоголя — это та причина, по которой люди легко выходят из себя и используют для разрешения конфликта физическую силу”, — отметил руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу.

Поскольку подозреваемый и ранее наказывался в уголовном порядке за применение насилия, завтра прокуратура намерена ходатайствовать о его заключении под стражу.