В Пайде двое агрессивных мужчин ворвались в центр семейной медицины

Спецподразделение полиции задержало в Пайде двух мужчин, которые утром в среду угрожали похожим на оружие предметом в Веэском центре семейной медицины.
"У одного из них в руке был предмет, похожий на оружие. Он подошел к одному из работников, начал что-то кричать и требовал, чтобы второй мужчина вынул бомбу. Несложно представить, что чувствовали наши работники", — передает rus.err.ee слова семейного врача Ингрид Алт.
По ее словам, один из врачей попробовал вмешаться и направить нападавших в свой кабинет, но из этого ничего не вышло.
"Проблема была в том, что они не получили в больнице психиатрической помощи. Врач обещал помочь, но они его не слушали", — рассказала Алт.
Один из работников центра позвонил в полицию и прибывшие на место сотрудники спецподразделения повалили мужчин на землю, а затем увели из здания.
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Артист найден мертвым в мусорном баке в Петербурге
Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию
В Бразилии нашли крупнейшую в мире анаконду