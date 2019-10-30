В Пайде двое агрессивных мужчин ворвались в центр семейной медицины

"У одного из них в руке был предмет, похожий на оружие. Он подошел к одному из работников, начал что-то кричать и требовал, чтобы второй мужчина вынул бомбу. Несложно представить, что чувствовали наши работники", — передает rus.err.ee слова семейного врача Ингрид Алт.

По ее словам, один из врачей попробовал вмешаться и направить нападавших в свой кабинет, но из этого ничего не вышло.

"Проблема была в том, что они не получили в больнице психиатрической помощи. Врач обещал помочь, но они его не слушали", — рассказала Алт.

Один из работников центра позвонил в полицию и прибывшие на место сотрудники спецподразделения повалили мужчин на землю, а затем увели из здания.