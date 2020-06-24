В озере Ульясте утонул мужчина

Сегодня днем в озере Ульясте утонул 42-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня в 14:13 в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Ульясте 42-летний мужчина пошел купаться с друзьями и пропал из виду.
Один из друзей все время находился на берегу и ждал, пока вынырнет его друг. Прибывшие на место спасатели приступили к поискам. Им удалось найти мужчину, которого тут же передали медикам скорой. К сожалению, реанимировать мужчину не удалось.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Липницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Зачем ставить стакан с солью в микроволновку