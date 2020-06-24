В озере Ульясте утонул мужчина

Сегодня в 14:13 в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Ульясте 42-летний мужчина пошел купаться с друзьями и пропал из виду.

Один из друзей все время находился на берегу и ждал, пока вынырнет его друг. Прибывшие на место спасатели приступили к поискам. Им удалось найти мужчину, которого тут же передали медикам скорой. К сожалению, реанимировать мужчину не удалось.

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