20.08.2020, 11:10

В озере Раади утонул мужчина


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KüünalFoto: Argo Ingver

В среду вечером в озере Раади в Тарту утонул 72-летний мужчина.

В 20:46 поступило сообщение, что в парке Раади в Тарту на берегу озера лежат мужская одежда и обувь, но в воде никого не видно.

Согласно данным, за час до этого 72-летний мужчина один пошел купаться в озеро. В 20:59 спасатели на расстоянии около десяти метров от берега обнаружили под водой тело мужчины.

В этом году в Эстонии утонули уже 48 человек.

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