В озере Раади утонул мужчина

В 20:46 поступило сообщение, что в парке Раади в Тарту на берегу озера лежат мужская одежда и обувь, но в воде никого не видно.

Согласно данным, за час до этого 72-летний мужчина один пошел купаться в озеро. В 20:59 спасатели на расстоянии около десяти метров от берега обнаружили под водой тело мужчины.

В этом году в Эстонии утонули уже 48 человек.