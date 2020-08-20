20.08.2020, 11:10
В озере Раади утонул мужчина
В среду вечером в озере Раади в Тарту утонул 72-летний мужчина.
В среду вечером в озере Раади в Тарту утонул 72-летний мужчина.
В 20:46 поступило сообщение, что в парке Раади в Тарту на берегу озера лежат мужская одежда и обувь, но в воде никого не видно.
Согласно данным, за час до этого 72-летний мужчина один пошел купаться в озеро. В 20:59 спасатели на расстоянии около десяти метров от берега обнаружили под водой тело мужчины.
В этом году в Эстонии утонули уже 48 человек.
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