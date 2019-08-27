В отношении ТТУ прокуратура возбудила уголовное дело

Прокуратура возбуждает уголовное дело против Технического университета, чтобы установить, совершил ли институт Нурксе проступок.

Как сообщало издание Postimees, Институт инноваций и управления им. Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета обманным путем получили от Европейского союза средства и направил их на выплаты своим научным сотрудникам.