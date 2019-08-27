27.08.2019, 11:31
В отношении ТТУ прокуратура возбудила уголовное дело
В отношении ТТУ прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы выяснить, использовал ли вуз мошеннические схемы для отмывания денег.
В отношении ТТУ прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы выяснить, использовал ли вуз мошеннические схемы для отмывания денег.
Прокуратура возбуждает уголовное дело против Технического университета, чтобы установить, совершил ли институт Нурксе проступок.
Как сообщало издание Postimees, Институт инноваций и управления им. Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета обманным путем получили от Европейского союза средства и направил их на выплаты своим научным сотрудникам.
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