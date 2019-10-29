В отношении Swedbank в Эстонии идет и уголовное расследование

Как сообщалось сегодня утром, Финансовая инспекция решила начать производство о проступке в отношении Swedbank AS для проверки соблюдения правил предотвращения отмывания денег. Помимо этого, выясняется, что прокуратура еще в июле возбудила в отношении банка уголовное расследование.
Центральная криминальная полиция и прокуратура возбудили в июле уголовное расследование, чтобы прояснить ситуацию с возможным отмыванием денег в 2011-2017 году, а также с возможным представлением неверных данных в финансовые надзорные учреждения. На основании имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схемах отмывания денег как транзитную страну.
По словам госпрокурора Сигрид Нурме, сотрудничество по делу о возможном отмывании денег в Swedbank идет как на международном уровне, так и между учреждениями и ведомствами внутри страны. "Обработана масса данных, представлены ходатайства о правовой помощи в другие страны, идет тесное сотрудничество с Финансовой инспекцией", - добавила Нурм. На данный момент подозреваемых в деле нет.
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