В отношении советника министра сельской жизни возбуждено уголовное дело

В отношении адвоката Урмаса Арумяэ, занимающего также пост советника министра сельской жизни, возбуждено уголовное дело: подозревают конфликт интересов.
Ведущий прокурор госпрокуратуры Саскиа Каск сообщила, что в рамках уголовного дела проверяется, нарушил ли адвокат закон, когда консультировал министра в части деятельности находящегося в ведении министерства Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), будучи одновременно защитником подозреваемого по делу, где потерпевшей стороной является PRIA.
"После ознакомления с запрошенными документами будет принято процессуальное решение. В настоящий момент никто подозреваемым не признан", - сказала Каск.
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