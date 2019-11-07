В отношении советника министра сельской жизни возбуждено уголовное дело

Ведущий прокурор госпрокуратуры Саскиа Каск сообщила, что в рамках уголовного дела проверяется, нарушил ли адвокат закон, когда консультировал министра в части деятельности находящегося в ведении министерства Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), будучи одновременно защитником подозреваемого по делу, где потерпевшей стороной является PRIA.

"После ознакомления с запрошенными документами будет принято процессуальное решение. В настоящий момент никто подозреваемым не признан", - сказала Каск.