В отношении мужчины, убившего кота молотком, возбуждено уголовное дело

Вчера мужчина был допрошен, после чего и было решено завести уголовное дело.

Как пояснил руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин, после поступления заявления от защитников животных, полиция, посоветовавшись с прокуратурой, решила возбудить дело о проступке и вчера заслушала совершившего данное деяние человека.

”На записи было четко видно, что это убийство животного, то есть непозволительно деяние в его отношении. После допроса мы еще раз посоветовались с прокурором и решили, что есть основания для разрешения данного случая в рамках уголовного дела”, — сказал Таратухин.

Окружной прокурор Идрек Калда отметил, что если содержать животное стало слишком сложно, то существуют более гуманные возможности для решения вопроса. ”Если возникли такого рода проблемы, то животное можно отнести в приют. Если же прекратить жизнь животного необходимо по медицинским показателям, то следует предоставить это ветеринару, который сможет сделать это максимально безболезненно для животного”, — сказал прокурор.

По закону убийство животного является проступком, в уголовном порядке же наказывается жестокое обращение с животным. ”После того, как мы допросили мужчину, убившего кота, стало ясно, что он хотел лишить животное жизни и сделал это жестоким способом, заставив животное сильно страдать”, — сказал Калда.

Производство о проступке, возбужденное в случае с данным инцидентом, было сегодня прекращено. Уголовное дело ведет Ляэнеская префектура под руководством Ляэнеской окружной прокуратуры.

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